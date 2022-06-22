مخالب الليث تصطدم بصحوة السكري

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ويأتي صاحب الأرض التعاون عاشرا برصيد 32 نقطة وسط نشوة معنوية وصحوة إيجابية في الجولتين السابقتين، ويتطلع إلى مواصلة قطار الانتصارات وحصد النقاط الثلاث، فيما تبدو أوضاع الفريق في خطوات تصحيحية منذ تولي الوطني محمد العبدلي زمام الأمور الفنية للفريق خلفا للهولندي جون بروم، لذا من المتوقع أن يخوض الفريق هذا اللقاء بطريقة متوازنة مع إيقاف مكامن الخطورة لدى خصمه والاستفادة من القوة الهجومية الضاربة لديه أملا في تحقيق الفوز الثالث على التوالي والابتعاد عن دائرة الهبوط، مرتكزا في ذلك على وجود هدافه الكاميروني لياندري توامبا صاحب الـ(17) هدفا، ووسط غياب لاعبه يزيد البكر لإصابته في الرباط الصليبي. في المقابل وعلى الطرف الآخر الشباب الذي يعود مجددا إلى بريدة بعدما أنهى مواجهة الرائد الماضية على ذات الملعب بفوزه بثنائية، يأتي رابعا برصيد 53 نقطة وسط حالة فنية مستقرة في الآونة الأخيرة، ويتطلع إلى مواصلة عروضه القوية ومزاحمة فرق المقدمة، ومن المنتظر أن ينتهج المدرب الروماني ماريوس سوموديكا الأسلوب الهجومي منذ بداية اللقاء بحثا عن تسجيل انتصاره الثاني على التوالي والمحافظة على حظوظه في المنافسة على المقعد الآسيوي المؤهل مباشرة، معتمدا على عدد من الأوراق الرابحة في صفوف الفريق كالأرجنتيني إيبير بانيجا.من مواجهات التعاون والشباب:
- تحمل مواجهة اليوم الرقم (28) في تاريخ مواجهات الفريقين.
- التقى الفريقان في لقاء 27 لقاء.
- كسب التعاون 10 لقاءات .
- حقق الشباب الفوز في 10 مواجهات.
- حسم التعادل الإيجابي 6 لقاءات.
- التعادل السلبي ظهر في لقاء وحيد.
- لقاء الدور الأول هذا الموسم انتهى لمصلحة الشباب بنتيجة(3-1).
- تعتبر مواجهة الليلة هي الأولى بين مدربي الفريقين هذا الموسم .
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