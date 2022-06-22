مخالب الليث تصطدم بصحوة السكري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، يستقبل التعاون مساء اليوم ضيفه الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، وسط طموحات متباينة لدى طرفي المواجهة وجوانب فنية تبدو في مجملها لمصلحة الضيوف ما لم يظهر عنصر المفاجأة لدى أصحاب الأرض.

ويأتي صاحب الأرض التعاون عاشرا برصيد 32 نقطة وسط نشوة معنوية وصحوة إيجابية في الجولتين السابقتين، ويتطلع إلى مواصلة قطار الانتصارات وحصد النقاط الثلاث، فيما تبدو أوضاع الفريق في خطوات تصحيحية منذ تولي الوطني محمد العبدلي زمام الأمور الفنية للفريق خلفا للهولندي جون بروم، لذا من المتوقع أن يخوض الفريق هذا اللقاء بطريقة متوازنة مع إيقاف مكامن الخطورة لدى خصمه والاستفادة من القوة الهجومية الضاربة لديه أملا في تحقيق الفوز الثالث على التوالي والابتعاد عن دائرة الهبوط، مرتكزا في ذلك على وجود هدافه الكاميروني لياندري توامبا صاحب الـ(17) هدفا، ووسط غياب لاعبه يزيد البكر لإصابته في الرباط الصليبي. في المقابل وعلى الطرف الآخر الشباب الذي يعود مجددا إلى بريدة بعدما أنهى مواجهة الرائد الماضية على ذات الملعب بفوزه بثنائية، يأتي رابعا برصيد 53 نقطة وسط حالة فنية مستقرة في الآونة الأخيرة، ويتطلع إلى مواصلة عروضه القوية ومزاحمة فرق المقدمة، ومن المنتظر أن ينتهج المدرب الروماني ماريوس سوموديكا الأسلوب الهجومي منذ بداية اللقاء بحثا عن تسجيل انتصاره الثاني على التوالي والمحافظة على حظوظه في المنافسة على المقعد الآسيوي المؤهل مباشرة، معتمدا على عدد من الأوراق الرابحة في صفوف الفريق كالأرجنتيني إيبير بانيجا.

من مواجهات التعاون والشباب: