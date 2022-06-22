قطر تسقط المثلية في مونديال 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت قطر على أهمية احترام ثقافة البلدان الإسلامية والبلد المستضيف لمونديال 2022 والذي من المقرر أن يقام خلال الفترة من 21 نوفمبر ويستمر حتى 18 ديسمبر 2022، ومن المنتظر أن يشارك في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 32 منتخبا، من مختلف قارات العالم.

ونقلت صحيفة «ميرو» البريطانية عن مصدر مطلع قوله إن عقوبة ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج لمشجعي كأس العالم بقطر تصل إلى السجن لـ7 سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن شرب الكحوليات وثقافة الحفلات بعد الألعاب، وهي السائدة في معظم البلدان الأجنبية ستكون ممنوعة منعا باتا في قطر، مبينة أن قرار منع المثلية في مونديال 2022 يشمل كذلك اللاعبين غير المتزوجين.

وكان مدير إدارة التعاون الدولي ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية القطرية المشرف على أمن كأس العالم 2022 اللواء عبدالعزيز الأنصاري، أوضح أن أعلام قوس قزح يمكن أن تسحب من المشجعين المثليين في كأس العالم، لحمايتهم من أي هجمات قد يتعرضون لها بسبب الترويج لحقوق المثليين.