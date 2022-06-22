الاتفاق يخطط للإطاحة بالمتصدر.. وعين الاتحاديين على الأحساء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بطموح مختلف، ورغبة مشتركة في تحقيق الانتصار، يستضيف فريق الاتفاق (31 نقطة)، الباحث عن طوق النجاة للهروب من مراكز خطر الهبوط لدوري يلو، مساء اليوم ضيفه الاتحاد (61 نقطة) الساعي لمواصلة مسيرة صدارته بجدول الترتيب نحو لقب الدوري بأمل تعثر منافسه الهلال في المباراتين المتبقيتين، وذلك باللقاء الذي سيجمعهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن الجولة الـ29 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. الاتفاق





اكتمال عناصر الاتفاق في لقاء اليوم.



جاهزية مشاركة ثلاثي المنتخب الأولمبي أحمد وحامد الغامدي وإبراهيم محنشي.



حصد الفريق 11 نقطة في آخر 7 مباريات بالدوري.



التونسي نعيم السليتي يقدم مستويات لافتة مع الفريق الاتفاقي ويعد من أهم العناصر التي يعتمد عليها الفرنسي باتريس كاريتيرون في قائمته الأساسية.



الفوز يبعد الفريق الاتفاقي عن دوامة الهبوط بوصوله للنقطة 34 بسلم الدوري.



نفاد جميع تذاكر المباراة رغم رفع أسعار التذاكر من قبل إدارة الاتفاق.

الاتحاد



عين بالدمام وعين على الأحساء



لم يتذوق الفريق الاتحادي طعم الفوز في آخر ثلاث مباريات له بدوري المحترفين.



شكوك حول مشاركة البرازيلي كورنادو في لقاء اليوم بعد تغيبه عن أغلب التدريبات في الأيام الماضية للإصابة.



الروماني كوزمين كونترا سيلعب بتشكيلة الأساسي في لقاء اليوم.



عودة مشاركة هداف الفريق البرازيلي رومارينيو بعد غيابه عن لقاء الطائي بسبب تراكم الكروت.



تفوق اتحادي في مواجهات دوري المحترفين في آخر 23 مباراة جمعتهما برصيد 12 فوزا للاتحاد مقابل 6 للاتفاق و5 تعادلات.



أعين الاتحاديين على الأحساء بانتظار تعثر الهلال أمام الفتح نظير التساوي النقطي للفريقين مع أفضلية هلاليه في المواجهات.



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