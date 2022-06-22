هل يعكر الفتح أفراح الهلاليين؟

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يدخل الضيف الهلالي اللقاء وهو متصدر الترتيب برصيد 61 نقطة وبالتساوي مع الاتحاد، حيث فاز في 18 لقاء وتعادل في 7 وخسر 3 لقاءات وسجل 58 هدفا، بينما اهتزت شباكه 27 مرة، ويملك الهلال ثاني أقوى هجوم بعد الاتحاد وبفارق هدف وحيد، والثاني دفاعيا بعد الفيحاء الذي ولج مرماه 23 هدفا.المستضيف الفتح سادس ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة من 9 انتصارات و8 تعادلات بينما خسر 11 لقاء وسجل 44 هدفا وولج مرماه 36 هدفا، ورغم الفارق النقطي الكبير بين الفريقين إلا أن اللقاء لن يكون سهلا على الهلال، فالفتح نجح في التعادل مع الاتحاد برباعية لمثلها في واحدة من أقوى لقاءات الدوري وأكثرها إثارة.
الهلال سيدخل لقاء اليوم واللقاء القادم بشعار الفوز ولا غيره، لأن الفوز في اللقاءين يضمن للأزرق لقب الدوري بغض النظر عن أي نتيجة لمباراتي الاتحاد. وسيرمي المدرب رامون دياز بكل ثقله في لقاء اليوم خاصة أن خطوطه مكتملة، ويملك في كل خط عددا من المميزين القادرين على تحقيق الانتصار، بينما الفتح مع مدربه دونيس العارف بخفايا الهلال وقت إشرافه السابق عليه سيكون لديه عدد من الغيابات بسبب الإصابات، ولكن ذلك لن يقف في طريق الفتح، والذي بظروف أسوأ نجح في لقاء الدور الأول وكسب الهلال بثلاثية لهدفين وهو ما يطمح أن يفعله أبناء الأحساء مجددا من أجل تأكيد مواقفهم مع الفرق الكبيرة، وعدم دخول الجولة الأخيرة تحت ضغط حسابات صراع الهبوط.
اللقاء سيشهد حضورا جماهيريا غفيرا بعد أن نفدت التذاكر في وقت مبكر، وسيكون الفوز هو هدف الهلال، بينما الفتح سيسعى لتحقيق على الأقل نقطة وحيدة تضمن له البعد عن صراع الهبوط.
نقاط قبل المباراة:
- الهلال في الصدارة مع الاتحاد برصيد 61 نقطة.
- فاز الهلال في 18 لقاء و تعادل في 7 و خسر 3 لقاءات.
- سجل الهلال 58 هدفا بينما اهتزت شباكة 27 مرة.
- يملك الهلال ثاني أقوى هجوم بعد الاتحاد بفارق هدف وحيد.
- الهلال الثاني دفاعيا بعد الفيحاء حيث ولج مرماه 23 هدفا.
- الفتح السادس ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة من 9 انتصارات و 8 تعادلات بينما خسر 11 لقاء.
- سجل الفتح 44 هدفا بينما ولج مرماه 36 هدفا.
- فوز الهلال اليوم و خسارة الاتحاد تعني تتويجه باللقب قبل الجولة الأولى.
- الفتح سيكون لدية عدد من الغيابات بسبب الإصابات.
- الفتح كسب الهلال بثلاثة أهداف لهدفين في لقاء الدور الأول.
- اللقاء سيشهد حضورا جماهيريا غفيرا بعد أن نفذت التذاكر في وقت مبكر.
- الفتح يسعى لتحقيق نقطة وحيدة على الأقل تضمن له البعد عن الحسابات المعقدة.
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