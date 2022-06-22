تجديد عقد برازيلي الفتح بيتروس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت إدارة نادي الفتح برئاسة سعد العفالق رسميا عقد محترف الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي بيتروس لعام إضافي، ليستمر مع الفريق حتى 2024. وانضم بيتروس إلى الفتح في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بموجب صفقة انتقال حر، وبعقد لمدة عام ونصف العام. وشارك البرازيلي في 17 مباراة 16 منها بشكل أساسي، في دوري كأس الأمير وشارك البرازيلي في 17 مباراة 16 منها بشكل أساسي، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل فيها هدفا واحدا وصنع 9 فرص تسجيل، ممررا 798 تمريرة ناجحة بدقة 90.1%، وحقق 21 افتكاكا ناجحا، وشتت 8 وقطع 10 ومنع عن مرماه 12 تسديدة.

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