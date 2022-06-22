الحزم يخشى عنفوان النصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في آخر مواجهة له على أرضه وبين جماهيره، يستضيف الحزم نظيره النصر على ملعبه في الرس في موقعة كروية حاملة معها الكثير من الآمال والطموحات الفنية المتباينة لدى الفريقين إضافة إلى الزحف الجماهيري المنتظر وسط جوانب فنية تصب في مجملها لمصلحة الضيوف.

الحزم الذي هبط رسميا إلى دوري يلو يدخل هذا اللقاء وهو في المرتبة السادسة عشرة برصيد 17 نقطة عقب سقوطه على أرضه في الجولة الماضية أمام الباطن، ويأمل في استعادة توازنه وتسجيل انتصارا معنوي له قبل حزم حقائبه إلى الدرجة الأولى، ومن المتوقع أن يخوض الهولندي رويل كومانس هذا اللقاء بتشكيلة متوازنة مع إجراء بعض التغييرات الفنية تفاديا لخسارة ثالثة على التوالي ومحاولة إيقاف هدر النقاط علاوة على تعويض غياب لاعبه عبدالرحمن الدخيل بعد حصوله على البطاقة الحمراء في الجولة السابقة.

في المقابل يدخل النصر مواجهة الليلة وهو في المرتبة الثالثة برصيد 55 نقطة بعد تعادله الإيجابي الأخير أمام الأهلي، ويأمل في استعادة نغمة الانتصارات ومواصلة المحافظة على حظوظه في المنافسة وإحكام قبضته على المقعد المؤهل إلى دوري أبطال آسيا، وسيخوض مدرب الفريق الأرجنتيني ميغيل روسو المواجهة بأسلوب هجومي واضح رغبة في حسم اللقاء والعودة إلى الرياض بالعلامة الكاملة في ظل الأداء الفني العالي للفريق والاستقرار التام على الصعيدين المحلي والأجنبي رغم افتقاده خدمات الثنائي منصور الشمري والبرازيلي أنسيلمو مواريس لتراكم البطاقات.

مواجهات الحزم والنصر:

