طموح الفيصلي يصطدم بنشوة الطائي

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ويحتل الفيصلي المرتبة الثالثة عشرة برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن نظيره الرائد، ويسعى إلى الخروج من دائرة النزيف المتواصل بعد تعادله الإيجابي في الجولة الماضية أمام الاتفاق وتحسين موقعه في سلم الترتيب، وسيعتمد اليوناني مارينوس أوزونيدس على كوكبة من العناصر البارزة في صفوف الفريق القادرة على تحقيق العلامة الكاملة واستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عن الفريق في آخر ثلاث مواجهات كهدافه ولاعب الرأس الأخضر جوليو تفاريس والبرازيلي إيغور روسي والأسترالي مارتن بويل، فيما يحتل الطائي المرتبة الثامنة برصيد 34 نقطة بفارق الأهداف عن نظيره أبها، ويسعى جاهدا إلى مواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية عقب انتفاضة قوية في الجولتين السابقتين وتأكيد البقاء رسميا رغم عدم تواجد مدربه التشيلي خوسيه سييرا في هذا اللقاء نظرا لتواجده في إسبانيا لظروف أسرته الصحية، لذا يتوقع أن يخوض مساعده التشيلي مارسيلو الذي سيقود الفريق في هذا اللقاء بنفس التشكيلة التي خاضها الفريق مؤخرا أمام الاتحاد رغبة في حسم اللقاء واستغلال النشوة المعنوية والأداء الفني المتصاعد لدى عناصر الفريق، في المقابل تعتبر مواجهة اليوم هي الرابعة للطرفين على صعيد الدوري في مختلف المسمّيات، كان التفوق خلالها من نصيب الطائي في مواجهتين، بينما حضر التعادل الإيجابي بهدف لمثله في لقاء واحد، فيما انتهت مواجهة الدور الأول هذا الموسم لمصلحة الطائي بنتيجة ( 3 ــ 1 ).

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على ملعب مدينة المجمعة الرياضية يلتقي الفيصلي مع نظيره الطائي في مواجهة كروية مرتقبة يدخل خلالها الفريقان برغبة مشتركة سعيا إلى تحقيق الفوز والهروب إلى دائرة الأمان وسط جوانب فنية تبدو في مجملها متوازنة نسبيا لكلا الطرفين.ويحتل الفيصلي المرتبة الثالثة عشرة برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن نظيره الرائد، ويسعى إلى الخروج من دائرة النزيف المتواصل بعد تعادله الإيجابي في الجولة الماضية أمام الاتفاق وتحسين موقعه في سلم الترتيب، وسيعتمد اليوناني مارينوس أوزونيدس على كوكبة من العناصر البارزة في صفوف الفريق القادرة على تحقيق العلامة الكاملة واستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عن الفريق في آخر ثلاث مواجهات كهدافه ولاعب الرأس الأخضر جوليو تفاريس والبرازيلي إيغور روسي والأسترالي مارتن بويل، فيما يحتل الطائي المرتبة الثامنة برصيد 34 نقطة بفارق الأهداف عن نظيره أبها، ويسعى جاهدا إلى مواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية عقب انتفاضة قوية في الجولتين السابقتين وتأكيد البقاء رسميا رغم عدم تواجد مدربه التشيلي خوسيه سييرا في هذا اللقاء نظرا لتواجده في إسبانيا لظروف أسرته الصحية، لذا يتوقع أن يخوض مساعده التشيلي مارسيلو الذي سيقود الفريق في هذا اللقاء بنفس التشكيلة التي خاضها الفريق مؤخرا أمام الاتحاد رغبة في حسم اللقاء واستغلال النشوة المعنوية والأداء الفني المتصاعد لدى عناصر الفريق، في المقابل تعتبر مواجهة اليوم هي الرابعة للطرفين على صعيد الدوري في مختلف المسمّيات، كان التفوق خلالها من نصيب الطائي في مواجهتين، بينما حضر التعادل الإيجابي بهدف لمثله في لقاء واحد، فيما انتهت مواجهة الدور الأول هذا الموسم لمصلحة الطائي بنتيجة ( 3 ــ 1 ).

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