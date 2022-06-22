الباطن يبحث عن طوق نجاة أمام ضمك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي فريق الباطن على ملعبه بحفر الباطن مساء اليوم فريق ضمك ضمن مباريات الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في مواجهة مصيرية لصاحب الأرض الباحث عن النقاط الثلاث، ومواصلة صحوته المتأخرة عقب فوزه الأخير على الحزم خارج قواعده، والذي عزز حظوظ الفريق في البقاء.

ويدخل الباطن اللقاء بقيادة مدربه الألماني الين هورفات بعد أن خاض مواجهة ودية في فترة التوقف خسرها أمام النصر، اطمأن من خلالها على إعداد الفريق لمواجهتي ضمك والاتحاد الأخيرتين بالدوري في مشوار الصراع نحو البقاء.

ويتطلع الباطن لتحقيق نتيجة إيجابية للخروج من النفق المظلم في قاع الدوري، والتقدم في سلم الترتيب، ودخول الجولة الأخيرة على أمل الاستمرار في دوري المحترفين.

في حين يدخل الضيف ضمك مباراة اليوم بعد أن ضمن المركز الخامس بسلم ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، باحثا عن تحسين رصيده النقطي والوصول للنقطة 46، كأعلى رصيد نقطي له بتاريخ مشاركته بدوري المحترفين.