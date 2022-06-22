الباطن يبحث عن طوق نجاة أمام ضمك

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ويدخل الباطن اللقاء بقيادة مدربه الألماني الين هورفات بعد أن خاض مواجهة ودية في فترة التوقف خسرها أمام النصر، اطمأن من خلالها على إعداد الفريق لمواجهتي ضمك والاتحاد الأخيرتين بالدوري في مشوار الصراع نحو البقاء.ويتطلع الباطن لتحقيق نتيجة إيجابية للخروج من النفق المظلم في قاع الدوري، والتقدم في سلم الترتيب، ودخول الجولة الأخيرة على أمل الاستمرار في دوري المحترفين.
في حين يدخل الضيف ضمك مباراة اليوم بعد أن ضمن المركز الخامس بسلم ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، باحثا عن تحسين رصيده النقطي والوصول للنقطة 46، كأعلى رصيد نقطي له بتاريخ مشاركته بدوري المحترفين.
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