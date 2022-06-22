زعيم الجنوب يتأهب لفض الشراكة مع الفيحاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن مباريات الجولة الـ29 ما قبل الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم 2022/2021، يستضيف ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) لقاء أبها والفيحاء، في مواجهة قوية ومتوقعة، في صراع المنطقة الدافئة نسبيا، وسط ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، فكلاهما يبحثان عن فوز يضمن لهما بشكل كبير البقاء في البطولة للموسم المقبل قبل الجولة الثلاثين الأخيرة والحاسمة.

مواجهة الذهاب بين الفريقين على مستوى الدوري لم تحسم بعد أن انتهت بالتعادل السلبي، فيما نجح الفيحاء (البطل) في إقصاء أبها من دور الـ16 (الجولة الأولى) في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتل المستضيف أبها حاليا المرتبة الثامنة في جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة، بعد فوزه في 9 مباريات وتعادله في 7، لكن الفريق خسر 12 مباراة هذا الموسم.

وفي آخر 5 مباريات وتحديدا على ملعب أبها بالدوري، تمكن من حصد 3 نقاط، وكان ذلك نتيجة تعادلين إيجابيين مع الأهلي والتعاون، وتعادل سلبي مع الفيصلي، بينما خسر أمام الفتح والهلال.

في المقابل يدخل الفيحاء مباراة اليوم ولديه فرصة أكبر للنجاة نسبيا.

ويحتل بطل كأس الملك المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، حيث فاز في 8 مباريات هذا الموسم وتعادل في 10 مباريات أخرى، في حين تجرع البرتقالي مرارة الخسارة 10 مرات.

على صعيد المواجهات بين الفيحاء وأبها في دوري المحترفين السعودي، التقى الفريقان 3 مرات فقط قبل لقاء اليوم، وفاز أبها بمباراة وحسم التعادل نتيجة مباراتين، فيما الفيحاء لم ينتصر على أبها في أي مباراة بالدوري السعودي.

وعلى صعيد الأهداف في مواجهات أبها مع الفيحاء سجل زعيم الجنوب 3 أهداف فيما سجل الفيحاء هدفا واحدا.

اليوم سيكون اللقاء لفض الشراكة بالرصيد النقطي وتأكيد حجز مقعد للموسم القادم مع الكبار، والفريقان قادران على ذلك في ظل وجود مدربين رائعين ونجوم أجانب ومحليين مميزين.

قبل المواجهة:

