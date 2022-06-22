شكرا لقرائتكم خبر الأهلي يتسلح بـ60 ألف مشجع لمواجهة الرائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد نفاد التذاكر المطروحة للمواجهة، والتي بغلت نحو 60 ألف تذكرة، يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مساء اليوم مواجهة الأهلي والرائد ضمن لقاءات الجولة الـ29 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأتي هذا اللقاء في الجولة قبل الأخيرة من الدوري وسط ظروف صعبة جدا للفريقين، حيث إن كلا الفريقين داخل دائرة الفرق المهددة بالهبوط، وهذا اللقاء والفوز فيه يقرب أحدها للهرب من الهبوط مع انتظار نتائج الجولة القادمة التي يعلن معها الهابطون رسميا للدرجة الأولى.

يدخل الأهلي هذا اللقاء باحثا عن الفوز ولا غيره مستعينا بعاملي الأرض والجمهور، خاصة بعد نفاذ التذاكر، ومن المنتظر وجود أعداد كبيرة من جماهير الأهلي لدعم فريقها هذا المساء.

وحرص الأورغوياني روبرت سيبولدي مدرب الأهلي على وصول لاعبيه لهذا اللقاء، وسط جاهزية عالية لتحقيق الفوز والصعود خطوة للأمام بعيدا عن خطر الهبوط.

ولم تتضح مدى جاهزية لاعب الفريق هيثم عسيري للمشاركة أمام الرائد بعد الإصابة التي لحقت به أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي تحت 23 سنة، خلال بطولة آسيا التي حققها المنتخب أخيرا.

على الطرف الآخر يبحث الرائد عن الفوز أمام مستضيفه الأهلي للخروج من أزمة الهبوط التي وصل إليها الفريق بعد أن فشل في تحقيق أي انتصار في الجولات الخمس الأخيرة.

ويعاني الرائد من غيابات كبيرة، فقد أدت إصابة الحارس ياقو هيريرين إلى إنهاء عقده بالتراضي بينه وبين والنادي، كما يفتقد الفريق لخدمات المهاجم البرتغالي ايدير لوبيز بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي إضافة إلى زميله محمد الدوسري الذي أصيب بكسر في الأنف، لتحرم الإصابات الرائد من الاستفادة من الثلاثي في لقاء اليوم.

قبل لقاء الفريقين:

