شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب السلة بمعسكر صربيا استعدادا لكأس العالم للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير غدا بعثة منتخب ناشئى السلة تحت 17 سنة، بقيادة عمرو أبو الخير، المدير الفني اإلى صربيا لإقامة معسكر خارجى يستمر حتى 29 فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة كأس العالم التى تقام بإسبانيا فى الفترة من 2 إلى 9 يوليو المقبل.

وتضم قائمة اللاعبين فى البطولة كل من

كريم حاتم ، يوسف عمرو ، سيف هنداوي ، بهاء رمضان، حسن عامر ،احمد نضال ،يحي اشرف ، حسين شوكت ، سليم السالمى ، محمد تامر ، محمد خيري ،عمر طلعت ،ادم الحلواني ،علي وسام

ومن المقرر أن يخوض المنتخب خلال المعسكر 4 مباريات ودية، منها اثنتان أمام المنتخب الصربي ومثلها مع الأندية الصربية، على أن يتوجه المنتخب لإسبانيا 29 يونيو استعدادا لانطلاق المونديال.