شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 22 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 22 / 6 / 2022 العديد من الاخبار الرياضية الهامة منها فوز الزمالك على البنك الأهلي وتمسكه بصدارة الدوري وكذلك فوز بيراميدز على ايسترن كومباني بثلاثية نظيفة.

استطاع فريق الزمالك تحويل خسارته بهدف أمام البنك الأهلى إلى الفوز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جرت بينهما بإستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى . تقدم عاصم صلاح ظهير أيسر البنك الأهلى من ضربة جزاء في الدقيقة 55 من عمر اللقاء ، وتعادل سيف الدين الجزيرى للزمالك في الدقيقة 73 ، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى للفريق الأبيض في الدقيقة 85 ، ليرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 48 نقطة في المركز الأول ، بينما تجمد رصيد البنك الأهلى عند 30 نقطة .

حقق فريق بيراميدز الفوز على إيسترن كومبانى بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد بتروسبورت في إطار الجولة 22 من الدوري الممتاز. سجل ثنائية بيراميدز إسلام عيسى من تسديدة نموذجية فى الدقيقة 20، ليحرز أول أهدافه فى الموسم الجارى، وفى الدقيقة 45 سجل رمضان صبحى الهدف الثانى، وتم تأكيد صحة الهدف بعد تدخل تقنية الفار وأثبتت عدم وقوع حسين السيد فى مصيدة التسلل قبل تمرير الكرة لصبحى، وفى الدقيقة 92 سجل رمضان صبحى الهدف الثالث. الأهلي يُنهي الاتفاق مع شركة ألمانية عالمية لرعاية ملابس الفريق انهى النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع شركة ملابس عالمية سيتم الكشف عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتكون راعي ملابس النادي بداية الموسم المقبل. كان الأهلي قد تعاقد مع هذه الشركة العالمية منذ عدة سنوات ، ولم يتم تجديد العقد بعد نهايته لتدخل شركة "سبورتا" السعودية وتفوز برعاية ملابس الأهلي ، ثم حصلت شركة "أمبرو" الإنجليزية على حقوق رعاية ملابس المارد الأحمر منذ عام 2018 وحتى نهاية الموسم الجاري. نكشف تفاصيل الاتفاق السري بين الأهلي وكهربا بشأن غرامة الزمالك كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي تفاصيل الاتفاق السري الخاص بـ"هوية" الطرف الذي سيتحمّل العقوبة المادية حال حدوثها بعد رحيل محمود عبد المنعم كهربا عن الزمالك وانتقاله للأهلي. وأكد المصدر إن العقد بين كهربا والأهلي لم يُحدد هوية الطرف الذي سيتحمّل العقوبة حال اقرارها ، لكن هناك اتفاق ودي بين الاهلي وكهربا وهي أن تتحمل الخزينه الحمراء جزء من الغرامة والتي تم اقرارها رسمياً ووصلت قيمتها لـ 2 مليون دولار لصالح الزمالك.

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر ، لم يطلب 200 الف دولار للعودة لتدريب المنتخب كما تردد مشددين، أن المدرب وافق من حيث المبدأ على العودة إلا أنه طلب مهلة 10 أيام وهو الأمر الذي دفع المسئولين لوضع أسماء بديلة في القائمة المختصرة والتي تضم 3 أسماء سيتم المفاضلة بينهم بشكل نهائي ، ولكن يتواجد كيروش كأقوى الأسماء المرشحة. ويفاضل مسئولو اتحاد الكرة حاليا بين الأسماء الثلاثة وفقا لنتائجهم مع الفرق والمنتخبات الذين قاموا بتدريبها حيث يرغب مسئولو اتحاد الكرة في التعاقد مع مدرب صاحب فكر هجومي وفي نفس الوقت يجيد الدفاع امام الفرق الكبيرة.