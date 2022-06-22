شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: صعوبة مواجهة البنك كونها بعد مباراة الأهلى.. وطريقة الدورى لا تناسب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك أن مباراة البنك الأهلي كانت صعبة، خاصة وأنها بعد مباراة الأهلي التي بذل فيها الأبيض مجهودا كبيرا، وخسر بسببها عدد من اللاعبين في لقاء اليوم.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "لعبنا مباراة جيدة اليوم خاصة في الشوط الثاني، كما أن الزمالك كان الأفضل في الشوط الأول وكان ينقصه الشراسة الهجومية، ولكن ركلة الجزاء التي احتسبت للبنك الأهلي كانت خارج التوقعات، و ظهر علينا الحماس بعد ركلة الجزاء، وكان من الممكن أن نحرز أكثر من هدفين أو ثلاثة أهداف".

وتابع فيريرا: "خط الدفاع كان يضم مجموعة من اللاعبين الشباب و قدموا مباراة جيدة، والتغييرات رجحت كفتنا، كما أن المباراة كانت صعبة بالفعل".

وأوضح المدير الفني أنه كانت هناك نية لدى الجهاز الفني من البداية للاستعانة بالناشئين منذ 3 أشهر، خاصة وأن القائمة محدودة، وهناك مشاكل في القيد، وكان من المهم مع الوقت أن يتم الاعتماد على الناشئين، وأن يساعدوا الفريق عندما تكون هناك إصابات أو إيقافات، كما أن وجود الشباب يخلق منافسة على المراكز مع اللاعبين أصحاب الخبرة.

وتابع المدرب قائلا: " تحدثنا معا اللاعبين بعد مباراة الأهلي لضرورة التركيز في المباراة المقبلة، كي نحصد الثلاث نقاط، وهو ما تحقق بالفعل،وهذه طريقة لا تناسب الزمالك، لكنها طريقة الدوري المصري، ولابد أن يكون هناك تنظيم أكثر لمباريات الدوري لكي نكون في حالة تنافسية مستمرة، بدلا من التوقفات الكثيرة في المسابقة".

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على البنك الأهلي، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 48 نقطة يحتل بهم صدارة الدوري، في حين يتوقف رصيد البنك الأهلي عند 30 نقطة، يحتل بهم المركز السابع.