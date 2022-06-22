شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى: استخدام الفار حسب الأهواء ولن نفقد الأمل فى البقاء لآخر نفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عبر باسم عادل مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني، عن حزنه بعد الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب بتروسبورت، ضمن الجولة الـ22 من بطولة الدوري المصري.

وقال باسم عادل في تصريحاته للموقع الرسمي، إنه غير راضٍ عن إداء التحكيم في مباراة فريقه اليوم، والاستعانة بالفار في بعض المباريات لبعض الفرق فقط، وأنه يتم استخدام الفار على حسب الأهواء.

وأشاد عادل بقرار مجلس إدارة الاتحاد المصري، بالاستعانة بخبير أجنبي للارتقاء بمنظومة التحكيم، قائلا: لا يجب أن ندفن رؤوسنا في الرمال حرصًا على إرضاء أشخاص بعينهم والدليل على كلامي لايوجد حكم مصري في كأس العالم بقطر كما أن التحكيم جزء من المنظومة الرياضية يقبل النقد مثله مثل أي شىء".

أما عن نتيجه المباراة، فقال: الفريق أدى مباراة قوية في ظل الغياب العددي لبعض العناصر الأساسية بالفريق ولولا العارضة لكانت النتيجة غير ذلك، بالإضافة إلي ضربة جزاء آراها مستحقه قبل عدول الحكم عن قراره وفي النهايه أختم مازال هناك أمل ولن نفقد الأمل حتى آخر نفس.