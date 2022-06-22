شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يلاقي موريتانيا في ربع نهائي كأس العرب للصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب منتخب مصر لكرة الصالات موعدا مع منتخب موريتانيا في دور الثمانية لكأس العرب السادسة، لكرة الصالات 2022، والمقامة في السعودية.

وتضم قائمة المنتخب 16 لاعبًا لخوض منافسات كأس العرب، وهم: محمود عبد الوهاب، وجمال عبد الناصر، وأحمد فكرى، ومصطفى عيد، وإبراهيم السيد صلاح، وأحمد عبد القادر، ومحمد جمال، ومحمد سعيد لبيب، ومحمد مصطفى كامل، وخالد عبد الله، وطارق أحمد، ومحمد عبد الحميد، ومحمد طلعت فرج، ومحمد فوزى، وعلاء محمود، وعبد الرحمن عيد.

وحقق منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح فوزا مثيرا على منتخب الحزائر بهدفين دون رد، سجلهما كريم مارادونا وعلاء دونجا، في المباراة التي جمعت المنتخبين بدور المجموعات لبطولة كأس العرب المقامة بالسعودية .

بهذه النتيجة يتأهل منتخب مصر رفقة المنتخب العراقي لربع نهائي البطولة بينما يودع منتخب الجزائر البطولة من الدور الأول.

وتعادل منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة هشام صالح، مع نظيره العراقي بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين، في افتتاح مشوارهما في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها مدينة الدمام السعودية في الفترة من 19 إلى 29 يونيو الجاري.

كانت بعثة منتخب مصر لكرة الصالات، قد غادرت القاهرة، السبت الماضى، متجهة إلى الدمام للمشاركة فى بطولة كأس العرب.