شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: هناك علامات استفهام على وجود بيرسى تاو في تشكيل الأهلى الأساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب محلل قنوات "أون تايم سبورتس" أن هناك علامات استفهام كبيرة على وجود الجنوب أفريقى بيرسى تاو في التشكيل الأساسي لفريق الأهلى في المباراة المقامة حاليا أمام غزل المحلة على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري المصري.

قال متعب خلال تحليله مباراة الأهلى وغزل المحلة إن بيرسى لم يؤدى بشكل جيد في مباراة الأهلى والزمالك الماضية في الدورى مشيرا إلى أن تحركاته كانت خطأ موضحا أن كان لا بد من جلوسه بديلا ولا يكافئ باللعب أساسيا أمام المحلة.

أوضح متعب أن كريم فؤاد أمام فرصة ذهبية لتثبيت أقدامه في التشكيل الأساسى لفريق الأهلى خصوصا بعد تذبذب مستوى محمد هانى خلال الفترة الماضية مؤكدا أن على اللاعب المقاتلة والاجتهاد في الملعب للحفاظ على مكانه.

برر عماد متعب انتقاده لاعبى الأهلى بعد القمة 124 أمام الزمالك وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما مؤكدا أن ذلك من دافع حبه لهم وخوفه على مصلحتهم خصوصا أنهم يمتلكون قدرات عالية يستطيعون توظيفها بطريق أفضل.

وكان متعب قد أكد بعد مباراة القمة أن هناك بعض اللاعبين في الأهلى عليهم مراجعة أنفسهم، بسبب تراجع مستواهم، موضحا أن لديهم الإمكانيات، ولكن لم يفرغوا طاقتهم كلها في الملعب، ولم يقدموا أفضل ما لديهم.

أكد متعب خلال في الاستوديو التحليلى الخاص بمباراة الأهلى وغزل المحلة أن لاعبي الأهلى لديهم إمكانيات عالية ويستطعون الوصول إلى مكانة أفضل من ذلك خصوصا أنهم مطالبين بالشراسة الهجومية والحفاظ على هوية النادى الأحمر.