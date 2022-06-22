شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يحدد موعد تأهيل ” أبو بكر “ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مجدي باز رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن أبو بكر حمزة مهاجم الفريق الشاب سيبدأ المرحلة الأولى من التأهيل خلال أسبوعين.

وكان اللاعب قد تعرض لقطع فى الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته فى أحد المباريات التجريبية استعدادًا لمنافسات الدوري العام، ليخضع على إثرها لجراحة ناجحة بأحد مستشفيات القاهرة.

وأضاف طبيب الفريق : ” عمليات التأهيل تقوم على إعادة نطاق الحركة في الركبة إلى المستوى الطبيعي مع إستعادة قوة العضلات إلى مستويات ما قبل الإصابة “

وأكمل : ” لن نتعجل عودة اللاعب للتدريبات لحين اكتمال تماثل للشفاء بشكل نهائي وتجنب تعرضه لأي إصابات مضاعفة “.

ويستعد الدراويش لمواجهة غزل المحلة في مباراتين الأولى يوم 28 يونيو الجاري بمنافسات الدوري العام وآخري مطلع يوليو المقبل ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.