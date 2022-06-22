شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالدوري 2 - 1 .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على نظيره البنك الأهلي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عاصم صلاح هدف فريق البنك الأهلي في الدقيقة 55، من ركلة جزاء، ثم نجح سيف الجزيري من تسجيل هدفي الزمالك في الدقيقتين 72، و80 من زمن المباراة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد، وخط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة، وخط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف روقا - أشرف بن شرقى - محمد أوناجم - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: السيد عطية - إسلام جابر - محمود عبد الرازق شيكابالا - أيمن حفني - يوسف أسامة - سيف جعفر - رزاق سيسيه - سيف الدين الجزيري- عمر السعيد.

وجاء تشكيل البنك الأهلي علي النحو التالي: "محمود الزنفلي في حراسة المرمى..ومحمد دبش - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم - محمد فتحي - إسحاق يعقوبو - محمود سيد - كريم بامبو - محمد هلال - ناصر منسي"

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: "احمد صبحي - أمير مدحت - محمود قاعود - موسي دياوارا- محمد حامد - معروف يوسف - محمد بسيوني- أسامة فيصل- فادي فريد"