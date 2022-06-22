شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يسجل الثنائية الثانية له تاريخيا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح رمضان صبحى جناح نادى بيراميدز، فى قيادة فريقه للفوز على إيسترن كومبانى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، على استاد بتروسبورت في إطار الجولة 22 من الدوري الممتاز.

سجل ثنائية بيراميدز إسلام عيسى من تسديدة نموذجية فى الدقيقة 20، ليحرز أول أهدافه فى الموسم الجارى، وفى الدقيقة 45 سجل رمضان صبحى الهدف الثانى، وتم تأكيد صحة الهدف بعد تدخل تقنية الفار وأثبتت عدم وقوع حسين السيد فى مصيدة التسلل قبل تمرير الكرة لصبحى، وفى الدقيقة 92 سجل رمضان صبحى الهدف الثالث.

ثنائية رمضان الثانية

وأحرز رمضان صبحى هدفين فى مباراة إيسترن كومبانى، لتكون الثنائية الثانية له تاريخيا فى بطولة الدورى، حيث سبق أن سجل هدفين مع بيراميدز فى شباك المقاولون العرب فى الموسم الماضى والتى كانت فى 15 يناير 2021.

ووصل رمضان صبحى للهدف الرابع هذا الموسم فى بطولة الدورى، بعدما سجل أول أهدافه فى البنك الأهلى، وهدفه الثانى فى الجونة، وثنائية فى مرمى إيسترن كومبانى .

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 46 فى المركز الثانى، بعدما خاض 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 35 هدفا واستقبلوا 16 هدفا.

فيما تجمد رصيد إيسترن كومبانى عند النقطة 13 فى المركز الأخير فى ترتيب جدول الدورى، بعدما خاض 22 مباراة، حقق الفوز فى مباراتين، وتعادل فى 7 لقاءات، وخسر 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 16 هدفا، واستقبلت شباكه 41 هدفا.