شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مصطفى رئيسًا للاتحاد العربي للكونغ فو لـ4 سنوات مقبلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح شريف مصطفى رئيس المصري والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو في حسم منصب رئيس الاتحاد العربي للدورة الانتخابية 2022-2026 وذلك بعد نجاحه في انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكونغ فو التي أقيمت اليوم الأربعاء بمشاركة 14 دولة عربية في القاهرة.

وجاء تشكيل الاتحاد العربي للووشو كونغ فو الجديد كالتالي:

شريف مصطفى رئيسًا وفي منصب نائب الرئيس فاز بالتزكية السعودي محمد القحطاني، والأردني محمد الخوالدة، والأردني ظلال الخطيب، والمغربي عبد الرحمن الصناغي، والليبي بشير العرضاوي.

وفي العضوية فاز كلًا من الكويتي ناصر اللوغاني، والسوري همام الداية، والتونسي صوفان التواتي، واليمني محمد عبده راوح، والفلسطيني حسين الخطيب.

وشارك في الانتخابات عدد 14 ممثل عن الدول العربية المشاركة في الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكونغ فو.

وشارك في الجمعية العمومية كل من:

تونس، اليمن، الأردن، ليبيا، المغرب، فلسطين، السعودية، سوريا، العراق، لبنان، السودان، قطر، السعودية بالإضافة إلى مصر البلد المضيف

من جانبه رحب كابتن شريف مصطفى رئيس الاتحاد الأفريقي و المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة بكافة الأشقاء العرب أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العربي للووشو كونغ فو خلال تواجدهم في أرض بلدهم الثاني مصر.

وتعهد شريف مصطفى رئيس الاتحاد العربي للووشو كونغ فو بالعمل على رفعة ونهضة وتطوير اللعبة في المنطقة العربية مع تقديم كافة أوجه الدعم والتقديم لجميع أبناد اللعبة من لاعبين ومدربين وحكام لتطوير اللعبة وتوسعها وتواصل تميزها وتصدرها قائمة أهم الألعاب الشعبية في وطننا العربي.