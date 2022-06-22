شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يعود للتسجيل مجددا مع الزمالك بثنائية بعد 54 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم نادى الزمالك، فى تسجيل هدفين للزمالك فى شباك البنك الأهلى، بعدما حل بديلا ليوسف أوباما فى لقاء الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى.

وسجل التونسى سيف الجزيرى هدف التعادل للزمالك فى الدقيقة 72 بعدما استلم الكرة من على حدود منطقة جزاء البنك ليطلق تسديدة قوى تسكن شباك محمود الزنفلى، قبل أن يعود مجددا ويسجل هدف التقدم فى الدقيقة 85 بعد استغلال عرضية يوسف أسامة نبيه.

بهذه الثنائية يعود سيف الجزيرى للتهديف بعد صيام 54 يوما، وتحديدا منذ هدفه فى المصرى البورسعيدى فى 28 أبريل الماضى، ليصل إلى هدفه الثالث فى بطولة الدورى هذا الموسم.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد، وخط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة، وخط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف روقا - أشرف بن شرقى - محمد أوناجم - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: السيد عطية - إسلام جابر - محمود عبد الرازق شيكابالا - أيمن حفني - يوسف أسامة - سيف جعفر - رزاق سيسيه - سيف الدين الجزيري- عمر السعيد.

وجاء تشكيل البنك الأهلي علي النحو التالي: "محمود الزنفلي في حراسة المرمى..ومحمد دبش - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم - محمد فتحي - إسحاق يعقوبو - محمود سيد - كريم بامبو - محمد هلال - ناصر منسي"