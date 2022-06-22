شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبان فقط فى قائمة منتخب الجودو بدورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الجودو، برئاسة مرزوق علي، المشاركة في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، بفريق يضم كلا من محمد عبد الموجود ويسري سامي.

ومن المقرر أن تقام دورة ألعاب البحر المتوسط خلال الفترة من 25 يونيو وحتى 5 يوليو المقبل في مدينة وهران الجزائرية.

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب الجودو إلى الجزائر، يوم الخميس المقبل على متن الطائرة الخاصة مع باقى منتخبات البعثة المصرية.

وفي سياق متصل، أعلن مسئولو اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي، ختام الموسم المحلي 2021-2022، بعد إقامة عدد كبير من البطولات المحلية لمختلف الأعمار السنية.

ونظم الاتحاد خلال الموسم 11 بطولة، للمراحل، 9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و17 و18 و20 سنة، بالإضافة إلى بطولة الدرجة الأولى رجال وسيدات.

ومن جانبه قال مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو، إن الاتحاد كان حريص على استكمال الموسم دون إلغاء أو تأجيل، ومنح الفرصة أمام الجميع للمشاركة.

وأكد مرزوق أن البطولات شهدت مستوى تنظيمي مميز، وأن جميع اللجان اجتهدت من أجل الخروج بالموسم المحلي لبر الأمان، رغم كل التحديات التي واجهتهم.

وتابع: "هدفنا دائما زيادة قاعدة الممارسة ونشر اللعبة في جميع أرجاء مصر، واكتشاف العناصر المميزة في كل المراحل العمرية، من أجل خلق جيل جديد من اللاعبين يمكنه حمل الراية لسنوات مقبلة".

واكمل تصريحاته: "بالتأكيد كانت لدينا أخطاء وسنعمل على تصحيحها خلال المواسم المقبلة، اخترنا الطريق الصعب ونجحنا في تنظيم موسم مميز للجميع".

ويستعد اتحاد الجودو حاليا للإعلان عن موعد إقامة المؤتمر السنوي لمناقشة الخطط المستقبلية وجدول الموسم المحلي الجديد، بالإضافة إلى دراسة المقترحات المقدمة من أسرة اللعبة.