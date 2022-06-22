شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يصطحب لاعبى الزمالك للاحتفال بالفوز على البنك الأهلى مع الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاحتفال مع الجماهير المتواجدة باستاد المقاولون العرب، بالفوز على البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بالدوري.

وأصطحب محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأبيض اللاعبين للتوجه إلى الجماهير فور انتهاء المباراة من أجل الاحتفال بالفوز في لقاء اليوم.

واستطاع فريق الزمالك تحويل خسارته بهدف أمام البنك الأهلى إلى الفوز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جرت بينهما بإستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى .

تقدم عاصم صلاح ظهير أيسر البنك الأهلى من ضربة جزاء في الدقيقة 55 من عمر اللقاء ، وتعادل سيف الدين الجزيرى للزمالك في الدقيقة 73 ، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى للفريق الأبيض في الدقيقة 85 ، ليرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 48 نقطة في المركز الأول ، بينما تجمد رصيد البنك الأهلى عند 30 نقطة .