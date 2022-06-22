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كلام نهائي ..الأولميية تخطر المصارعة بمشاركة بديل كيشو فى البحر المتوسط

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القاهرة - سامية سيد - تلقى مسئولو اتحاد المصارعة من نظرائهم بالأولمبية اخطارا بموافقة اللجنة المنظمة لبطولة البحر المتوسط على مشاركة عبد الرحمن احمد بدلا من محمد ابراهيم كيشو،  فى منافسات وزن 67 ك .

 

وكان محمد ابراهيم كيشو اعتذر عن المشاركة في البطولة نظرا لعدم وجود مدرب و الإعداد الغير كاف بالإضافة إلى الامتحانات، وتم التقدم بطلب من جانب الاتحاد إلى الأولمبية للدراجات اسم عبدالرحمن احمد،  ووافقت الأولمبية الا أن اللجنة المنظمة رفضت اول أمس. 

 

وفوجئ اتحاد المصارعة باخطارهم من جانب الأولمبية بموافقة اللجنة المنظمة على مشاركة عبد الرحمن احمد بدلا من كيشو. 

 

وتغادر بعثة البحر المتوسط إلى الجزائر غدا الخميس على متن طائرة خاصة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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