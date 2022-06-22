شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي على غزل المحلة 1 / 0.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد غزل المحلة بتقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما مساء الأربعاء على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري المصري.

سيطر الأهلي على الكرة في الربع ساعة الأولى من عمر المباراة في محاولة للتحكم في إيقاع اللعب، ولكن بدون فاعلية هجومية على مرمى عمرو شعبان حارس المحلة، واحتسب عبد العزيز السيد حكم المباراة ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 10 نتيجة عرقلة محمد شريف من قبل خالد سامي.

وتقدم محمد مجدي أفشة لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 12 بعدما صوب الكرة على يسار عمرو شعبان في عكس اتجاه حارس المحلة.

وأهدر بيرسي تاو فرصة تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 15 بعدما تلقى تمريرة سحرية من عمرو السولية وصوبها بيمناه في تجاه المرمى ولكن ارتطمت بالقائم الأيسر للمحلة، كما أهدر أفشة فرصة محققة في الدقيقة 16 بعدها وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها ولكن مرت أعلى العارضة.

ولعب السولية عرضية للأهلي من الجبهة اليمنى في الدقيقة 21 ولكنها وصلت إلى يد عمرو شعبان، وشهدت الدقيقة 30 تغيير أول من غزل المحلة بخروج أحمد السيد ونزول خالد الإخميمي.

وسدد يحيى حامد لاعب المحلة تصويبة مباغتة على مرمى الشناوي في الدقيقة 33 ولكنها لمست بيد الشناوي وارتطمت بالعارضة وعادت إلى الملعب قبل أن يحولها دفاع الأهلي إلى ركلة ركنية، وشهدت الدقيقة 39 خروج طاهر محمد بداعي الإصابة وشارك بدلا منه صلاح محسن فيما أجرى المحلة تغيير اضطراري ثاني بنزول معاذ الحناوي بدلا من محمد فتح الله في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، واستمر تقدم الأهلي حتى نهاية الشوط الأول بنتيجة 1 / 0.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى وكريم فؤاد وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود وحيد في الدفاع وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الوسط وطاهر محمد وبيرسي تاو ومحمد شريف في الهجوم.

فيما يتواجد على دكة بدلاء الأهلي كلا من، محمود متولي وحسام حسن ووليد سليمان وبدر بانون وصلاح محسن ومحمد هاني ومصطفى شوبير ومحمد أشرف وزياد طارق.

ويتكون تشكيل غزل المحلة من، عمرو شعبان في حراسة المرمى محمد فتح الله وخالد سامي ويحيى حامد ومصطفى العش في الدفاع وحميد ماو وهشام بلحة ومالك توريه وأحمد السيد في الوسط وعبده يحيى وأحمد الندري في الهجوم.































































































































































