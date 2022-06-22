شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أسامة نبيه ينال إشادة فيريرا بعد الأسيست الثانى فى ثلاث مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال يوسف أسامة نبيه لاعب فريق الزمالك، إشادات واسعة من البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى وأعضاء الجهاز المعاون، وكذلك زملائه بالفريق، بعد المستوى المميز الذى قدمه خلال مواجهة البنك الأهلي.

وحرص الجهاز الفنى للزمالك ولاعبى الفريق على تهنئة يوسف أسامة بالمستوى الذى قدمه، ومساهمته فى تسجيل سيف الجزيرى هدف الفريق الثانى وتحقيق الفوز بعدما كان الفريق متأخرًا بهدف، ليقدم الأسيست الثانى له على التوالى فى ثلاث مباريات فقط.

واستطاع فريق الزمالك تحويل تأخره بهدف أمام البنك الأهلى إلى الفوز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جرت بينهما بإستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى .

تقدم عاصم صلاح ظهير أيسر البنك الأهلى من ضربة جزاء في الدقيقة 55 من عمر اللقاء، وتعادل سيف الدين الجزيرى للزمالك في الدقيقة 73 ، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى للفريق الأبيض في الدقيقة 85 ، ليرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 48 نقطة في المركز الأول ، بينما تجمد رصيد البنك الأهلى عند 30 نقطة .