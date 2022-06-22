شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: كنا نستحق التعادل على الأقل أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابدى خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي عقب مباراة الزمالك حزنه على الهزيمة قائلا: "حزين لضياع الثلاث نقاط وكنا نستحق نقطة علي الأقل أمام فريق محترم ومتصدر جدول الترتيب".

وتابع جلال في تصريحات للموقع الرسمي لنادي البنك الأهلي: "مع انطلاق المباراة استحوذ فريق الزمالك علي الكرة وأضاع فرصتين وبامبو أضاع فرصة مؤكدة للبنك الأهلي".

وواصل: "أحرزنا هدفاً مع إنطلاق شوط المباراة الثاني وعقب الهدف كان هناك استحواذ سلبي من لاعبي الفريق مما كلف مرمانا هدفاً، دعمت الفريق بتغييرات هجومية من أجل استغلال سرعات فادي فريد وموسي دياوارا وأسامة فيصل خلف دفاعات الزمالك".

وأوضح المدير الفني للبنك الأهلي: "الهدف الثاني الزمالك جاء من سوء تمركز مدافعي البنك الأهلي خلال الهجمة المرتدة، سنغلق ملف مباراة الزمالك وسنبدأ في التحضير لمباراة المقاولون القادمة".

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد، وخط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة، وخط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف روقا - أشرف بن شرقى - محمد أوناجم - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: السيد عطية - إسلام جابر - محمود عبد الرازق شيكابالا - أيمن حفني - يوسف أسامة - سيف جعفر - رزاق سيسيه - سيف الدين الجزيري- عمر السعيد.

وجاء تشكيل البنك الأهلي علي النحو التالي: "محمود الزنفلي في حراسة المرمى..ومحمد دبش - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم - محمد فتحي - إسحاق يعقوبو - محمود سيد - كريم بامبو - محمد هلال - ناصر منسي"

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: "احمد صبحي - أمير مدحت - محمود قاعود - موسي دياوارا- محمد حامد - معروف يوسف - محمد بسيوني- أسامة فيصل- فادي فريد"