شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: حققنا فوزًا مهمًا على إيسترن كومبانى قبل مواجهة الأهلى الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق بثلاثية نظيفة على إيسترن كومباني مشددا على أهمية الانتصار كونه أضاف ثلاث نقاط هامة لرصيد الفريق في جدول الترتيب وقبل مباراة هامة أمام الأهلي في كأس مصر.

أوضح المدير الرياضي أن الفريق واللاعبين والجهاز الفني يتعاملون مع المباريات كل على حدة وهدفهم التركيز من أجل الفوز في كل لقاء يخوضه الفريق دون الربط أو النظر لأي مواجهات مقبلة، ومن المهم الفوز في كل مباراة يخوضها بيراميدز، وتاكيس جونياس تحدث مع اللاعبين وطالبهم بعدم التركيز في أي شيء غير مواجهة إيسترن والفوز بها.

وحول المنافسة على اللقب قال هاني سعيد إن الفريق من المهم أن يحقق الانتصار تلو الآخر وفي النهاية سيكون في موقف جيد للمنافسة، موضحا أن مباراة الكأس أمام الأهلي صعبة ومهمة والفريق هدفه الفوز ومواصلة المشوار وبلوغ نصف نهائي البطولة حتى التتويج باللقب.

سجل ثلاثية بيراميدز إسلام عيسى من تسديدة نموذجية فى الدقيقة 20، ليحرز أول أهدافه فى الموسم الجارى، وفى الدقيقة 45 سجل رمضان صبحى الهدف الثانى، وتم تأكيد صحة الهدف بعد تدخل تقنية الفار وأثبتت عدم وقوع حسين السيد فى مصيدة التسلل قبل تمرير الكرة لصبحى، وفى الدقيقة 92 سجل رمضان صبحى الهدف الثالث.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 46 فى المركز الثانى، بعدما خاض 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 35 هدفا واستقبلوا 16 هدفا.

فيما تجمد رصيد إيسترن كومبانى عند النقطة 13 فى المركز الأخير فى ترتيب جدول الدورى، بعدما خاض 22 مباراة، حقق الفوز فى مباراتين، وتعادل فى 7 لقاءات، وخسر 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 16 هدفا، واستقبلت شباكه 41 هدفا.