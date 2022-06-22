شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد واحكم.. هل يستحق الأهلي ضربة جزاء أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتسب الحكم عبد العزيز السيد ركلة جزاء للأهلي ضد غزل المحلة في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ركلة جزاء لصالح الأهلي جاءت بعد عرقلة محمد شريف من المدافع خالد سامي، ونجح محمد مجدي أفشة في تسجيلها الهدف الأول لفريقه.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى وكريم فؤاد وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود وحيد في الدفاع وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الوسط وطاهر محمد وبيرسي تاو ومحمد شريف في الهجوم.

ويتكون تشكيل غزل المحلة من، عمرو شعبان في حراسة المرمى محمد فتح الله وخالد سامي ويحيى حامد ومصطفى العش في الدفاع وحميد ماو وهشام بلحة ومالك توريه وأحمد السيد في الوسط وعبده يحيى وأحمد الندري في الهجوم.

وخاض الأهلي 18 مباراة في الدوري حتى الآن، ويمتلك في رصيده 41 نقطة، يحتل بها المركز الثالث مؤقتا في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري.

وفاز الأهلي في 12 مباراة وتعادل في 5 ولم يخسر سوى مباراة واحدة، وسجل 40 هدفاً واستقبلت شباكه 14هدفاً ليكون الأهلي بذلك أفضل هجوم، وأقوى دفاع في المسابقة حتى الآن.

أما غزل المحلة فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة جمعها من 21 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 10 وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكه 24 هدفاً.

وفاز الأهلي على غزل المحلة 3-2 في مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين بالمحلة يوم 22 نوفمبر الماضي، وسجل ثلاثية الأهلي في هذه المباراة ، محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وعلى معلول.