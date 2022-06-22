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خسارة منتخب شابات اليد أمام المجر فى انطلاق بطولة العالم بسلوفينيا

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القاهرة - سامية سيد -  

خسر منتخب شابات كرة اليد مواليد 2002 من  نظيره المجر بنتيجة  39/20 فى إنطلاق بطولة العالم المقامة فى سلوفينيا و تستمر حتى 3 يوليو القادم .

 

منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التي تضم مصر و المجر و بولندا و امريكا 

 

منتخب مصر يلتقي يوم الجمعه 24 يونيو مع بولندا الساعه 2.30 ، على أن يتقابل  يوم السبت 25 يونيو مع أمريكا الساعة 8.30 . 

 

ويضم الجهاز الفنى والإدارى والطبى للمنتخب الوطنى للشابات مواليد 2002: رامي عبد اللطيف مدير فني - وليد أبو العطا مدرب عام - أبو بكر صلاح الدين مدرب حراس مرمى - إيمان مرجان مدير إداري - دكتورة منة الله بدوي أخصائي علاج طبيعي.

 

وتضم قائمة أسماء لاعبات منتخبنا الوطنى للشابات: منة الله سيد - ياسمين جمال - امينة هشام  - مريم يحيى - نهى ايمن - لوجى عبيد - سارة يحيى - يارا هانى - مريم عمر - نادين طارق - ملك طلعت - الاء صابر - جنا صلاح - شهد حسام - مريم اسامة - مايا وائل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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