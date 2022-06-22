شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة منتخب شابات اليد أمام المجر فى انطلاق بطولة العالم بسلوفينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خسر منتخب شابات كرة اليد مواليد 2002 من نظيره المجر بنتيجة 39/20 فى إنطلاق بطولة العالم المقامة فى سلوفينيا و تستمر حتى 3 يوليو القادم .

منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التي تضم مصر و المجر و بولندا و امريكا

منتخب مصر يلتقي يوم الجمعه 24 يونيو مع بولندا الساعه 2.30 ، على أن يتقابل يوم السبت 25 يونيو مع أمريكا الساعة 8.30 .

ويضم الجهاز الفنى والإدارى والطبى للمنتخب الوطنى للشابات مواليد 2002: رامي عبد اللطيف مدير فني - وليد أبو العطا مدرب عام - أبو بكر صلاح الدين مدرب حراس مرمى - إيمان مرجان مدير إداري - دكتورة منة الله بدوي أخصائي علاج طبيعي.

وتضم قائمة أسماء لاعبات منتخبنا الوطنى للشابات: منة الله سيد - ياسمين جمال - امينة هشام - مريم يحيى - نهى ايمن - لوجى عبيد - سارة يحيى - يارا هانى - مريم عمر - نادين طارق - ملك طلعت - الاء صابر - جنا صلاح - شهد حسام - مريم اسامة - مايا وائل.