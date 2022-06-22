شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس: هدفنا تطوير أداء بيراميدز للمنافسة على الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز إن الفريق حقق فوزا مهما للغاية على حساب إيسترن كومباني وحصد 3 نقاط غالية في مشوار الدوري، موضحا أن المباراة لم تكن سهلة مطلقا والمنافس لعب مواجهة قوية، ولكن من الضروري الاستمرارية ومواصلة الانتصار في الدوري وحصد النقاط المتتالية حتى يواصل المنافسة على اللقب.

أضاف تاكيس فى المؤتمر الصحفى، أن الفريق يركز حاليا على تطوير الأداء من مباراة لأخرى وطريقة اللعب الجيدة هي التي ستمنح بيراميدز الفوز، ومن الضروري التركيز والتطور من مباراة لأخرى والاستمرار في سلسلة الانتصارات، موضحا أنه من الطبيعي تراجع الأداء بعض الشيء بعد الهدفين، والبداية لم تكن أفضل شيء ولكن مع مرور الوقت سيطر بيراميدز على اللقاء وسجل ثلاثة أهداف ونجح في إضافة ٣ نقاط مهمة.

وأعرب تاكيس عن سعادته بعودة رمضان صبحي للتسجيل مرة أخرى ولم يكن الفريق محظوظا في اللقاءات الماضية رغم صناعة العديد من الفرص، ومن المهم التسجيل من جميع الفرص التي أتيحت للفريق في المواجهات، موضحا أنه وجهازه المعاون يسعون لحل مشكلة التهديف التي وضحت في الفترة الماضية.

وحقق فريق بيراميدز الفوز على إيسترن كومبانى بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد بتروسبورت في إطار الجولة 22 من الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية بيراميدز إسلام عيسى من تسديدة نموذجية فى الدقيقة 20، ليحرز أول أهدافه فى الموسم الجارى، وفى الدقيقة 45 سجل رمضان صبحى الهدف الثانى، وتم تأكيد صحة الهدف بعد تدخل تقنية الفار وأثبتت عدم وقوع حسين السيد فى مصيدة التسلل قبل تمرير الكرة لصبحى، وفى الدقيقة 92 سجل رمضان صبحى الهدف الثالث.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 46 فى المركز الثانى، بعدما خاض 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 35 هدفا واستقبلوا 16 هدفا.

فيما تجمد رصيد إيسترن كومبانى عند النقطة 13 فى المركز الأخير فى ترتيب جدول الدورى، بعدما خاض 22 مباراة، حقق الفوز فى مباراتين، وتعادل فى 7 لقاءات، وخسر 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 16 هدفا، واستقبلت شباكه 41 هدفا.