شكرا لقرائتكم خبر عن سعد فاروق مديراً فنياً لقطاع الناشئين بنادى سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر طارق أبو العينين المشرف العام على الكرة في نادي سيراميكا تعيين سعد فاروق مديراً فنياً لقطاع الناشئين، ومشرفا على قطاع الشباب، في إضافة جديدة ومميزة، تحت إشراف العميد شامل دراز، المشرف العام على قطاع الناشئين، مدير عام النادي.

وأكد أبو العينين، أن الاستعانة بخدمات سعد فاروق، تأتي تأكيدًا على سعي نادي سيراميكا لتطوير قطاع الناشئين والشباب، خاصة وأن سعد من الأسماء البارزة التي صنعت دعائم قطاع الناشئين في نادي سيراميكا ويعد أحد الركائز الأساسية في استراتيجية قطاع الكرة بالنادي، التي تعتمد على تفريخ المواهب، ومد المنتخبات الوطنية بالعناصر المميزة، وكذلك دعم الفريق الأول لنادي سيراميكا بالعناصر الواعدة.

وكان فريق سيراميكا تعادل مع نظيره فاركو بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، وافتتح التسجيل أحمد مودى لـ فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة15 ، قبل أن يتعادل شادى حسين لـ سيراميكا في الدقيقة25 .

بهذه النتيجة فريق سيراميكا المركز العاشر بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة جمعها من 22 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 11 مباريات وخسر في 6 مباريات وأحرز لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكهم 26 هدفا