شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم إيسترن كومبانى بثلاثية ويتمسك بالمنافسة على الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز الفوز على إيسترن كومبانى بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد بتروسبورت في إطار الجولة 22 من الدوري الممتاز.

سجل ثنائية بيراميدز إسلام عيسى من تسديدة نموذجية فى الدقيقة 20، ليحرز أول أهدافه فى الموسم الجارى، وفى الدقيقة 45 سجل رمضان صبحى الهدف الثانى، وتم تأكيد صحة الهدف بعد تدخل تقنية الفار وأثبتت عدم وقوع حسين السيد فى مصيدة التسلل قبل تمرير الكرة لصبحى، وفى الدقيقة 92 سجل رمضان صبحى الهدف الثالث.

وفى الدقيقة 85 تلقى عمر ميرا لاعب إيسترن كومبانى البطاقة الحمراء بعدما تدخل بعنف على رمضان صبحى، وفى الدقيقة 92 سجل رمضان هدف بيراميدز الثالث.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 46 فى المركز الثانى، بعدما خاض 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 35 هدفا واستقبلوا 16 هدفا.

فيما تجمد رصيد إيسترن كومبانى عند النقطة 13 فى المركز الأخير فى ترتيب جدول الدورى، بعدما خاض 22 مباراة، حقق الفوز فى مباراتين، وتعادل فى 7 لقاءات، وخسر 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 16 هدفا، واستقبلت شباكه 41 هدفا.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - حسين السيد - أحمد فتحي، خط الوسط: هشام محمد - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إسلام عيسى - وليد الكرتي، خط الهجوم: إبراهيم عادل.

وتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - أحمد سامي - إيريك تراوري - عبد الله مجدي - فخر الدين بن يوسف - محمود صابر - دودو الجباس.

فيما ضم تشكيل إيسترن كومبانى كلاً من.. حراسة المرمي: أحمد بوسكا، خط الدفاع: حسام حسن - كمال أبو الفتوح - محمد صالح - خالد مصطفى، خط الوسط: محمد خليفة-محمد ناصر (مودي) -أحمد داهش -أحمد حمزة (حمزاوي)، الهجوم: عماد ميهوب - محمد بن علي طرابلسي

البدلاء: عمرو حسام - محمد رمضان- أحمد أبو بكر (موكشا) - يوسف مجدي عبد الغني- محمود نعيم - يوسف رمضان - أحمد حجي -عمر فاروق (ميرة) - أحمد تمساح.