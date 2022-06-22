شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: انتقدت لاعبى الأهلى بعنف بعد القمة لمصلحتهم وخوفى عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

برر عماد متعب محلل قنوات "أون تايم سبورتس" انتقاده لاعبى الأهلى بعد القمة 124 أمام الزمالك وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما مؤكدا أن ذلك من دافع حبه لهم وخوفه على مصلحتهم خصوصا أنهم يمتلكون قدرات عالية يستطيعون توظيفها بطريق أفضل.

وكان متعب قد أكد بعد مباراة القمة أن هناك بعض اللاعبين في الأهلى عليهم مراجعة أنفسهم، بسبب تراجع مستواهم، موضحا أن لديهم الإمكانيات، ولكن لم يفرغوا طاقتهم كلها في الملعب، ولم يقدموا أفضل ما لديهم.

أكد متعب خلال في الاستوديو التحليلى الخاص بمباراة الأهلى وغزل المحلة أن لاعبي الأهلى لديهم إمكانيات عالية ويستطعون الوصول إلى مكانة أفضل من ذلك خصوصا أنهم مطالبين بالشراسة الهجومية والحفاظ على هوية النادى الأحمر.

وتحدث نجم الأهلى السابق عن الإصابات التي يتعرض لها الأحمر قبل مواجهة غزل المحلة قائلا:" الفريق لديه لاعبين مميزين على دكة البدلاء ويستطيعون تقديم أنفسهم بشكل مميز خصوصا أن الفرصة معهم ولديهم القدرات لتقديم أداء جيد".