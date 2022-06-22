شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الزمالك يتعادل مع البنك الأهلى 1-1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الزمالك مع البنك الأهلى بهدف لمثله بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما بإستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى .

تقدم البنك الأهلى عن طريق عاصم صلاح من ضربة جزاء في الدقيقة 55 من عمر اللقاء ، وتعادل سيف الدين الجزيرى للزمالك فى الدقيقة 73 .

بدأ الشوط الثانى بتغيير أول للزمالك بإشراك محمود شيكابالا بدلا من محمد أوناجم ، وفى الدقيقة 49 يحتسب حكم اللقاء خطأ لصالح البنك الأهلى بعد تدخل قوى من عبد الله جمعة ضد كريم بامبو ، وفى الدقيقة 51 يوقف محمود البنا حكم اللقاء المباراة لرؤية الفار يحتسب بعدها ركلة ترجيح لصالح البنك الأهلى يتصدى لها عاصم صلاح ويحرزها على يمين محمد عواد بنجاح .

ضغط الزمالك بكل خطوطه في الربع ساعة الثانية من الشوط الثانى ويجرى الفريق الأبيض تغييره الثانى بنزول سيف الدين الجزيرى بدلا من يوسف أوباما ، بينما يجرى البنك الأهلى تغييرين بنزول أسامة فيصل ومعروف يوسف بدلا من ناصر منسى ومحمد فتحى ، وفى الدقيقة 67 يسدد شيكابالا كرة قوية يتصدى لها محمود الزنفلى بنجاح .

بعدها وفى الدقيقة 71 يطلق شيكابالا قذيفة أخرى يتصدى لها الزنفلى ، بعدها وفى الدقيقة 73 يستلم سيف الدين الجزيرى كرة من خارج منطقة الجزاء ويطلق تسديدة يفشل فيها محمود الزنفلى في التعامل معها معلنا عن هدف التعادل للزمالك .

الشوط الأول

بدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين وسيطر عليها لاعبو الزمالك من أجل إحراز هدف التقدم ونجح ثلاثى الوسط إمام عاشور وأشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو في صناعة العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى المنافس .

وفى الدقيقة 12 تسنح أخطر فرص المباراة من عرضية لعبد الله جمعة من الجبهة اليسرى تصل لمحمد أوناجم الذى سددها برأسه بشكل سئ تخرج خارج المرمى تماما .

بدأ لاعبو البنك الأهلى في امتلاك الكرة رويدا رويدا ، وفى الدقيقة 16 ألغى حكم المباراة هدفا للبنك بداعى التسلل ، وتمر الدقائق سجال بين الفريقين ، وفى الدقيقة 23 يقوم أسامة إبراهيم ظهير أيمن البنك الأهلى بكرة طولية يخرجها محمد طارق لاعب الزمالك قبل أن تصل لناصر منسى ، بعدها وفى الدقيقة 26 يحصل محمود حمدى الونش على كارت أصفر .

وفى الدقيقة 28 يخرج محمد عواد كرة خطرة من خارج منطقة الجزاء قبل أن تصل لأحد مهاجمى البنك الأهلى ، وتمر الدقائق عبارة عن هدوء فى منطقة وسط الملعب بدون أى هجمات على مرمى الفريقين .

وفى الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول يحاول لاعبو الزمالك بناء الهجمات من أجل إحراز هدف التقدم قابله دفاع محكم من لاعبى البنك الأهلى مع الإعتماد على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى محمد عواد حارس الزمالك .

وفى الدقيقة 41 يستلم يوسف أوباما الكرة بشكل رائع داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من زيزو ولكن سدد أوباما الكرة في جسد الحارس محمود الزنفلي الذي أمسك بالكرة ، بعدها مباشرة يرسل إيزاكو ياكوبولاعب البنك الأهلى تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها كريم بامبو برأسية من على القائم الثاني ومرت الكرة بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلى :-

ويخوض الزمالك اليوم المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف روقا - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أوناجم - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: أشرف بن شرقي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

السيد عطية - إسلام جابر - محمود عبد الرازق شيكابالا - أيمن حفني - يوسف أسامة - سيف جعفر - رزاق سيسيه - سيف الدين الجزيري- عمر السعيد

بينما جاء تشكيل البنك الأهلى على النحو التالى :-

محمود الزنفلي في حراسة المرمى..ومحمد دبش - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم - محمد فتحي - إسحاق يعقوبو - محمود سيد - كريم بامبو - محمد هلال - ناصر منسي

جاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

احمد صبحي - أمير مدحت - محمود قاعود - موسي دياوارا- محمد حامد - معروف يوسف - محمد بسيوني- أسامة فيصل- فادي فريد.