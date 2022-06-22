شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيري يسجل هدف التعادل للزمالك أمام البنك الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدرك سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الزمالك التعادل أمام البنك الأهلي موقعا على الهدف الأول لفريقه في المباراة المقامة بين الفريقين مساء اليوم باستاد المقاولون العرب في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري.

سجل عاصم صلاح الهدف الأول للبنك الأهلي أمام الزمالك فى الدقيقة 55، بعدما احتسب الحكم محمود البناء ركلة جزاء لصالح البنك الأهلي بعد التدخل من عبد الله جمعة ورجوع حكم اللقاء لتقنية الفيديو.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول برصيد 45 نقطة، فيما يحتل البنك الأهلى المركز السابع برصيد 30 نقطة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد، وخط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة، وخط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف روقا - أشرف بن شرقى - محمد أوناجم - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: السيد عطية - إسلام جابر - محمود عبد الرازق شيكابالا - أيمن حفني - يوسف أسامة - سيف جعفر - رزاق سيسيه - سيف الدين الجزيري- عمر السعيد.

وجاء تشكيل البنك الأهلي علي النحو التالي: "محمود الزنفلي في حراسة المرمى..ومحمد دبش - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم - محمد فتحي - إسحاق يعقوبو - محمود سيد - كريم بامبو - محمد هلال - ناصر منسي"

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: "احمد صبحي - أمير مدحت - محمود قاعود - موسي دياوارا- محمد حامد - معروف يوسف - محمد بسيوني- أسامة فيصل- فادي فريد"