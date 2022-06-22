شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد واحكم.. هل استحق البنك الأهلي ضربة جزاء أمام الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل البنك الأهلي على ضربة جزاء أمام الزمالك ترجمها لهدف أول في مباراة الفريقين المقامة مساء اليوم باستاد المقاولون العرب في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري.

في البداية احتسب الحكم محمود البنا خطأ لصالح البنك الأهلي من على حدود منطقة الجزاء بعد تدخل قوي من عبد الله جمعة على كريم بامبو، بعدها أوقف الحكم المباراة للتأكد من وقوع الخطأ داخل منطقة الجزاء، وبالفعل تم احتساب ركلة جزاء لصالح البنك الأهلي بعد التدخل الأخير من عبد الله جمعة ورجوع حكم اللقاء لتقنية الفيديو.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول برصيد 45 نقطة، فيما يحتل البنك الأهلى المركز السابع برصيد 30 نقطة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد، وخط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة، وخط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف روقا - أشرف بن شرقى - محمد أوناجم - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: السيد عطية - إسلام جابر - محمود عبد الرازق شيكابالا - أيمن حفني - يوسف أسامة - سيف جعفر - رزاق سيسيه - سيف الدين الجزيري- عمر السعيد.

وجاء تشكيل البنك الأهلي علي النحو التالي: "محمود الزنفلي في حراسة المرمى..ومحمد دبش - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم - محمد فتحي - إسحاق يعقوبو - محمود سيد - كريم بامبو - محمد هلال - ناصر منسي"

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: "احمد صبحي - أمير مدحت - محمود قاعود - موسي دياوارا- محمد حامد - معروف يوسف - محمد بسيوني- أسامة فيصل- فادي فريد"