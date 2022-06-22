شكرا لقرائتكم خبر عن عبده يحيى والندري يقودان هجوم غزل المحلة أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل غزل المحلة من، عمرو شعبان في حراسة المرمى محمد فتح الله وخالد سامي ويحيى حامد ومصطفى العش في الدفاع وحميد ماو وهشام بلحة ومالك توريه وأحمد السيد في الوسط وعبده يحيى وأحمد الندري في الهجوم.

فيما أعلن سامي قمصان المدير الفني المؤقت للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد غزل المحلة في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى وكريم فؤاد وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود وحيد في الدفاع وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الوسط وطاهر محمد وبيرسي تاو ومحمد شريف في الهجوم.

وضمت قائمة الأهلي لمباراة الليلة: محمد الشناوي ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام حسن ومحمد شريف ووليد ‏سليمان وبدر بانون وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وبيرسي ‏تاو وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد نبيل ‏كوكا ومحمد أشرف وزياد طارق.

‏وخاض الأهلي 18 مباراة في الدوري حتى الآن، ويمتلك في رصيده 41 نقطة، يحتل بها المركز الثالث مؤقتا في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري.

وفاز الأهلي في 12 مباراة وتعادل في 5 ولم يخسر سوى مباراة واحدة، وسجل 40 هدفاً واستقبلت شباكه 14هدفاً ليكون الأهلي بذلك أفضل هجوم، وأقوى دفاع في المسابقة حتى الآن.

أما غزل المحلة فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة جمعها من 21 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 10 وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكه 24 هدفاً.

وفاز الأهلي على غزل المحلة 3-2 في مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين بالمحلة يوم 22 نوفمبر الماضي، وسجل ثلاثية الأهلي في هذه المباراة ، محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وعلى معلول.