شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة .. البنك الأهلى يتقدم على الزمالك بهدف عاصم صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق البنك الأهلى في التقدم بهدف مقابل للاشئ على الزمالك بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما بإستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى .

أحرز هدف المباراة عاصم صلاح ظهير أيسر البنك الأهلى من ركلة جزاء ترجيحية في الدقيقة 55 من عمر اللقاء .

بدأ الشوط الثانى بتغيير أول للزمالك بإشراك محمود شيكابالا بدلا من محمد أوناجم ، وفى الدقيقة 49 يحتسب حكم اللقاء خطأ لصالح البنك الأهلى بعد تدخل قوى من عبد الله جمعة ضد كريم بامبو ، وفى الدقيقة 51 يوقف محمود البنا حكم اللقاء المباراة لرؤية الفار يحتسب بعدها ركلة ترجيح لصالح البنك الأهلى يتصدى لها عاصم صلاح ويحرزها على يمين محمد عواد بنجاح .

الشوط الأول

بدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين وسيطر عليها لاعبو الزمالك من أجل إحراز هدف التقدم ونجح ثلاثى الوسط إمام عاشور وأشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو في صناعة العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى المنافس .

وفى الدقيقة 12 تسنح أخطر فرص المباراة من عرضية لعبد الله جمعة من الجبهة اليسرى تصل لمحمد أوناجم الذى سددها برأسه بشكل سئ تخرج خارج المرمى تماما .

بدأ لاعبو البنك الأهلى في امتلاك الكرة رويدا رويدا ، وفى الدقيقة 16 ألغى حكم المباراة هدفا للبنك بداعى التسلل ، وتمر الدقائق سجال بين الفريقين ، وفى الدقيقة 23 يقوم أسامة إبراهيم ظهير أيمن البنك الأهلى بكرة طولية يخرجها محمد طارق لاعب الزمالك قبل أن تصل لناصر منسى ، بعدها وفى الدقيقة 26 يحصل محمود حمدى الونش على كارت أصفر .

وفى الدقيقة 28 يخرج محمد عواد كرة خطرة من خارج منطقة الجزاء قبل أن تصل لأحد مهاجمى البنك الأهلى ، وتمر الدقائق عبارة عن هدوء فى منطقة وسط الملعب بدون أى هجمات على مرمى الفريقين .

وفى الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول يحاول لاعبو الزمالك بناء الهجمات من أجل إحراز هدف التقدم قابله دفاع محكم من لاعبى البنك الأهلى مع الإعتماد على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى محمد عواد حارس الزمالك .

وفى الدقيقة 41 يستلم يوسف أوباما الكرة بشكل رائع داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من زيزو ولكن سدد أوباما الكرة في جسد الحارس محمود الزنفلي الذي أمسك بالكرة ، بعدها مباشرة يرسل إيزاكو ياكوبولاعب البنك الأهلى تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها كريم بامبو برأسية من على القائم الثاني ومرت الكرة بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.