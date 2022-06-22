شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الحليم يحصد جائزة رجل مباراة مصر والجزائر بكأس العرب للصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد خالد عبد الحليم لاعب منتخب مصر لكرة الصالات جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر والجزائر التي جمعت الفريقين بكأس العرب.

وفاز منتخب مصر لكرة بقيادة هشام صالح على منتخب الحزائر بهدفين دون رد في البطولة المقامة بالسعودية ليتصدر المنتخب ترتيب المجموعة الثانية ويتأهل لدور الثمانية، أحرز هدفي منتخب مصر كريم مارادونا و علاء دونجا.

وتعادل منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة هشام صالح، مع نظيره العراقي بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين، في افتتاح مشوارهما في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها مدينة الدمام السعودية في الفترة من 19 إلى 29 يونيو الجاري.

كانت بعثة منتخب مصر لكرة الصالات، قد غادرت القاهرة، السبت الماضى، متجهة إلى الدمام للمشاركة فى بطولة كأس العرب.

وتضم قائمة المنتخب 16 لاعبًا لخوض منافسات كأس العرب، وهم: محمود عبد الوهاب، وجمال عبد الناصر، وأحمد فكرى، ومصطفى عيد، وإبراهيم السيد صلاح، وأحمد عبد القادر، ومحمد جمال، ومحمد سعيد لبيب، ومحمد مصطفى كامل، وخالد عبد الله، وطارق أحمد، ومحمد عبد الحميد، ومحمد طلعت فرج، ومحمد فوزى، وعلاء محمود، وعبد الرحمن عيد.