شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان للاعبي الأهلي قبل موقعة المحلة: مباريات الدوري بمثابة مواجهات كؤوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد سامي قمصان المدير الفني المؤقت للأهلي جلسة مع اللاعبين قبل مباراة غزل المحلة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 22 من عمر الدوري، من أجل تحفيزهم قبل هذه المباراة الهامة في مشوار الفريق الأحمر بالمسابقة المحلية.

وطالب قمصان لاعبي الأهلي بضرورة تحقيق الفوز في مباراة غزل المحلة، لأنها مواجهة مهمة في طريق الفريق الأحمر لاستعادة صدارة الدوري الغائبة لصالح غريمه الزمالك، ومن ثم استعادة درع الدوري الغائب في الموسم الماضي.

وأكد قمصان للاعبي الأهلي أن المباريات المتبقية في منافسات بطولة الدوري بمثابة مواجهات كؤوس ولابد من الفوز بكل المباريات المتبقية من أجل الحفاظ على حظوظ الفريق الأحمر في التتويج بدرع الدوري، وعدم أخطاء الموسم الماضي الذي شهد فقدان الأهلي نقاط في الجولات الأخيرة والحاسمة من عمر المسابقة.

وضمت قائمة الأهلي لمباراة الليلة: محمد الشناوي ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام حسن ومحمد شريف ووليد ‏سليمان وبدر بانون وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وبيرسي ‏تاو وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد نبيل ‏كوكا ومحمد أشرف وزياد طارق.

‏وخاض الأهلي 18 مباراة في الدوري حتى الآن، ويمتلك في رصيده 41 نقطة، يحتل بها المركز الثالث مؤقتا في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري.

وفاز الأهلي في 12 مباراة وتعادل في 5 ولم يخسر سوى مباراة واحدة، وسجل 40 هدفاً واستقبلت شباكه 14هدفاً ليكون الأهلي بذلك أفضل هجوم، وأقوى دفاع في المسابقة حتى الآن.

أما غزل المحلة فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة جمعها من 21 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 10 وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكه 24 هدفاً.

وفاز الأهلي على غزل المحلة 3-2 في مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين بالمحلة يوم 22 نوفمبر الماضي، وسجل ثلاثية الأهلي في هذه المباراة ، محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وعلى معلول.