شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: لم يفاتحنى أحد في تفعيل عقدى مع الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم حسن لاعب الاتحاد السكندرى أنه سعيد بتجربة اللعب لسيد البلد موضحا أنه شرف لأى لاعب الانضمام لصفوف نادى يمتلك جماهيريه كبيرة مشيرا إلى أن قرار البقاء في زعيم الثغر يعود إلى إدارة النادى السكندرى.

أوضح إبراهيم حسن خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مسئولي الاتحاد السكندرى لم يفاتحوه في أمر تقعيل عقده مع سيد البلد مشيرا إلى أن حال إتمام هذه الخطوة سيكون سعيدا بها خصوصا أن يلعب لنادى كبير ويملك جماهير عريضة في كل مكان.

وكان مسئولو الاتحاد السكندرى حصلوا على خدمات إبراهيم حسن على سبيل الإعارة يناير الماضى حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود بند يمنح زعيم الثغر أحقية شراء اللاعب بشكل نهائي في نهاية الموسم.

من ناحية أخرى في مبادرة تعكس العلاقة المحترمه بين الناديين وافقت إدارة نادي فاركو على جلوس جماهير نادي الاتحاد السكندري بالسنتر خلال مباراة الفريق المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل.

وعلى الرغم ان لقاء فاركو والاتحاد السكندري ستقام على ملعب فاركو رسمياً كما محدد لها في جدول الدوري الممتاز إلا أن إدارة نادي فاركو وافقت على جلوس جماهير نادي الاتحاد السكندري في السنتر.

وتلقت إدارة نادي فاركو الشكر من مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري على اللافته الطيبة الخاصة بحضور الجماهير.

ويلتقي فاركو مع نظيره الإتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل في الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها على ملعب الإسكندرية.