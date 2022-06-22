الامارات | العربي يتعاقد مع المدرب المغربي بدر الدين الإدريسي

شكرا لقرائتكم خبر عن العربي يتعاقد مع المدرب المغربي بدر الدين الإدريسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلن نادي العربي عبر حسابه في "تويتر" تعاقده مع المدرب المغربي بدر الدين الإدريسي لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى خلفا للمدرب محمد جلبوت الذي انتقل لتدريب دبا الحصن.

وسبق للمدرب الإدريسي تدريب فريق الظفرة والنجاح معه بالبقاء في دوري ادنوك للمحترفين خلال الموسم الماضي.

حضر مراسيم التوقيع الامين العام للنادي عبدالكريم الزرعوني.

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