الامارات | صلاح يودع مانى بـ"تغريدة" مؤثرة

شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يودع مانى بـ"تغريدة" مؤثرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد إعلان رحيل النجم السنغالي ساديو ماني عن صفوف ليفربول رسميا، ودع النجم المصري محمد صلاح زميله في "الريدز" بتغريدة حظيت بعشرات آلاف التفاعلات.

وقال صلاح في تغريدة على تويتر مرفقة بصوره مع ماني: "لقد كانت رحلة رائعة ! شكراً لك على كل الأوقات السعيدة وأتمنى لك كل التوفيق في مغامرتك الجديدة ! سيفتقدك الجميع هنا."

وانتقل ماني إلى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في المواسم العشرة الأخيرة، بعقد لمدة ثلاث سنوات.

وتنافس اللاعبان في مناسبات كثيرة على لقب أفضل لاعب في أفريقيا. ومؤخرا حقق ماني للسنغال أول لقب للأمم الأفريقية على حساب مصر بقيادة صلاح.

وكذلك أجهض ماني حلم صلاح ورفاقه في بلوغ كأس العالم في المباراة الفاصلة التي جمعت بينهما.

وكثيرا ما كان ينظر إلى صلاح وماني أنهما يتنافسان على الأرقام الفردية من حيث تسجيل الأهداف في الخط الأمامي لليفربول.

وكشف ماني أنه رفض عروضًا من أندية كبرى للالتحاق ببطل ألمانيا، وقال في حديث مع صحيفة بيلد المحلية أن النادي البافاري مناسب له.

قال "أخبرني وكيل أعمالي أنه كانت هناك أيضًا اهتمامات من أندية أخرى، لكن بالنسبة لي، كان الشعور صحيحًا منذ البداية عندما قدّم بايرن خطته معي".

وتابع "بالنسبة لي، كان النادي المناسب في الوقت المناسب".

وقد يكون ماني، الذي يمكن أن يلعب كرأس حربة او كجناح، بديلاً للمهاجم البولندي الفتاك روبرت ليفاندوفسكي الذي كرّر مرارًا رغبته في الرحيل عن بايرن وارتبط اسمه بانتقال محتمل الى برشلونة الاسباني.

وخاض ماني 269 مباراة في جميع المسابقات مع ليفربول منذ وصوله من ساوثمبتون في 2016، وسجل له 120 هدفًا و38 تمريرة حاسمة وحقق معه أيضًا ألقاب كأس العالم للاندية، كأس إنكلترا، كأس الرابطة الانكليزية والكأس السوبر الاوروبية.

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