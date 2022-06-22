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هكذا ودع محمد صلاح ساديو ماني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يونيو 2022

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ودّع النجم المصري محمد صلاح نجم نادي الإنجليزي، زميله السابق السنغالي ساديو ماني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ.

 

وأعلن بايرن ميونخ التعاقد بشكل رسمي مع ماني لمدة 4 سنوات في صفقة تقدر بـ41 مليون يورو شاملة الإضافات.

 

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع ”تويتر“ صورا تجمعه بساديو ماني وهما يرتديان قميص ليفربول، مع رسال وداعية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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