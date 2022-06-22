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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هكذا ودع محمد صلاح ساديو ماني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يونيو 2022
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ودّع النجم المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، زميله السابق السنغالي ساديو ماني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ.
وأعلن بايرن ميونخ التعاقد بشكل رسمي مع ماني لمدة 4 سنوات في صفقة تقدر بـ41 مليون يورو شاملة الإضافات.
ونشر محمد صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع ”تويتر“ صورا تجمعه بساديو ماني وهما يرتديان قميص ليفربول، مع رسال وداعية.