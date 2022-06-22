سنفتقدك كثيرًا.. صلاح يوجه رسالة مؤثرة لماني بعد انتقاله لبايرن ميونخ

الشارقة - اميمة ياسر - وجه النجم المصري محمد صلاح، رسالة مؤثرة لزميله السنغالي ساديو مانى، الذي انتقل بشكل رسمي اليوم الأربعاء، لصفوف فريق بايرن ميونخ الألماني، بعقد لمدة 3 سنوات.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، قائلا: "لقد كانت مسيرة رائعة، شكرًا لك على كل الأوقات الجيدة، أتمنى لك التوفيق في مغامرتك الجديدة؛ سنفتقدك كثيرًا".

وخاض ساديو مانى 269 مباراة مع ليفربول منذ موسم 2016-2017 ، حيث انضم للريدز قادما من صفوف ساوثهامبتون، قبل أن يبدأ رحلة جديدة مع بايرن ميونخ اعتبارا من الموسم الجديد 2022-2023.

وقال النجم السنغالي، في تصريحات بعد الإعلان الرسمي عن الصفقة، "سعيد جدًا لوجودي أخيرًا مع بايرن ميونخ".

أضاف، "لقد أجرينا محادثات كثيرة وشعرت باهتمام كبير من هذا النادي العظيم منذ البداية، لذلك لم يكن هناك شك في الانتقال إليه منذ اللحظة الأولى".

تابع، "هذا هو الوقت المناسب لهذا التحدي، أريد أن أحقق الكثير مع بايرن ميونخ، على المستوى المحلي والقاري والدولي".

أنهي ساديو ماني، "عندما كنت في سالزبورج تابعت العديد من مباريات بايرن ميونخ، أحب هذا النادي كثيرًا".