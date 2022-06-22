شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يهدر فرصة تسجيل هدف محقق بعد انفراده بمرمى البنك الأهلي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاع يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك فرصة مؤكدة للتسجيل لفريقه في مواجهة البنك الأهلي مساء اليوم باستاد المقاولون العرب في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري.

يوسف أوباما استلم الكرة بشكل رائع داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من زيزو ولكن سدد أوباما الكرة في جسد الحارس محمود الزنفلي الذي أمسك بالكرة.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول برصيد 45 نقطة، فيما يحتل البنك الأهلى المركز السابع برصيد 30 نقطة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد، وخط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة، وخط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف روقا - أشرف بن شرقى - محمد أوناجم - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: السيد عطية - إسلام جابر - محمود عبد الرازق شيكابالا - أيمن حفني - يوسف أسامة - سيف جعفر - رزاق سيسيه - سيف الدين الجزيري- عمر السعيد.

وجاء تشكيل البنك الأهلي علي النحو التالي: "محمود الزنفلي في حراسة المرمى..ومحمد دبش - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم - محمد فتحي - إسحاق يعقوبو - محمود سيد - كريم بامبو - محمد هلال - ناصر منسي"

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: "احمد صبحي - أمير مدحت - محمود قاعود - موسي دياوارا- محمد حامد - معروف يوسف - محمد بسيوني- أسامة فيصل- فادي فريد"