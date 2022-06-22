شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يكتسح كفر الشيخ برباعية نظيفة استعدادا لمواجهة الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سموحة بقيادة عبد الحميد بسيونى، فوزا كبيرا على فريق كفر الشيخ برباعية نظيفة، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، استاد الإسكندرية فى إطار الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

سجل أهداف سموحة كل من فهد جمعة "هدفين" ومحمد نادى "هدف" والعائد من الإصابة أليا سيلا الذى اختتم رباعية الفريق السكندرى ليعلن جاهزيته لمواجهة الأهلى.

وأكد عبد الحميد بسيونى، أهمية هذه المباراة فى تجهيز اللاعبين والاطمئنان عليهم قبل المواجهة المهمة أمام الاهلى، وأن من أهم مكاسب المباراة ظهور فهد جمعة بمستوى مميز وتسجيله هدفين، وعودة أليا سيلا وجاهزيته.

وأشرك عبد الحميد بسيونى أكثر من لاعب خلال مباراة كفر الشيخ من أجل تعويض غياب المدافع رجب نبيل والمهاجم صديق أجولا اللذين سيغيبان عن مواجهة الأهلى للإيقاف بعد حصولهما على الإنذار الثالث أمام طلائع الجيش فى الجولة الماضية.

ويقود عبد الحميد بسيونى فريقه سموحة أمام الأهلى من المدرجات بسبب الإيقاب، على أن يتولى أحمد صالح المدرب العام قيادة الفريق من أرضية الملعب، نظرا للإيقاف الذى تعرض لها بسيونى.

ويدخل سموحة اللقاء فى المركز الخامس فى ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة جمعها من 22 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى مثلها وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 36 هدفا واستقبلوا 20 هدفا.