شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: الزمالك قبل القمة شىء وبعدها وضع آخر وأصبح عنده متنفس جديد بالناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أن الزمالك استفاد كثيرا من مباراة الأهلى الأخيرة بشكل كبير جدا، وأصبح يملك العديد من الأسلحة رغم الغيابات التى يعانى منها الفريق.

وقال أيمن يونس فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة "أون تايم سبورتس": الشوط الثانى من مباراة القمة منح الزمالك متنفس جديد فى مجموعة من الناشئين المتميزين الذلى قدمهم فيريرا بثقة كبيرة بنزولهم مكان نجوم الفريق بن شرقى وزيزو".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "مجلس إدارة الزمالك استغل ما حدث فى القمة ورفع معنويات اللاعبين بشكل كبير بمنحهم العضوية العاملة للزمالك، فبالتأكيد المعنويات حاليا فى الزمالك فى السماء ولابد من استغلالها لمواصلة النتائج الإيجابية والمنافسة على الدورى".

وتابع: "مباراة البنك الاهلى صعبة لأنها أمام مدرب كبير وهو خالد جلال، فمن الممكن أنت يواصل الزمالك تألقه وتحقيق الفوز، أو أن يقوم خالد جلال بهدم كل ما حصل وهدم الثقة بالفوز على الأبيض".

والتقى الزمالك والبنك الأهلى فى 3 مواجهات قبل صدام الليلة، فاز الزمالك مرة انتهت مباراتان بالتعادل، سجل الزمالك 6 أهداف، تلقت شباكه 3 أهداف كالتالى:

اللقاء الأول انتهى بفوز الزمالك 4-1

اللقاء الثانى انتهى بالتعادل الإيجابى 1-1

اللقاء الثالث انتهى بالتعادل الأيجابى 1-1

عقد جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك عدة جلسات مع اللاعبين طالبهم فيها بضرورة استكمال مشوارهم القوى بعد التعادل الذى حققوه أمام الأهلى بهدفين لمثليهما وهو ما أثلج صدور المشجعين، خاصة أن الفريق كان متأخرا بهدف مقابل لا شىء فى الشوط الأول واستطاع التقدم بهدفين مقابل هدف فى الشوط الثانى قبل أن يتعادل الأهلى بهدفين لمثليهما.

وطلب فيريرا من لاعبيه ضرورة الضغط من الدقيقة الأولى على لاعبى البنك الأهلى من أجل خطف هدف المبادرة لإراحة الأعصاب، خاصة أن المنافس أحد الفرق القوية بالمسابقة، والتى تجيد اللعب أمام الكبار ونجحت فى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال الموسم الحالى ولم تخسر سوى خمس مباريات فقط.