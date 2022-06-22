- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا في أحدث ظهور مع تريزيجيه وجنش.. صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق صورة جديدة عبر حسابه الشخصي عبر موقع إنستجرام، تجمعه بالثنائي محمود تريزيجيه نجم الأهلي وأستون فيلا الإنجليزي السابق ومحمود جنش نجم الزمالك السابق وفيوتشر الحالي.
جدير بالذكر أن مؤمن زكريا يرتبط بعلاقة صداقة مع تريزيجيه بفضل التواجد سويا في منتخب مصر بخلاف ارتباطه مع جنش منذ أن كان لاعبا في صفوف الزمالك قبل الانتقال إلى غريمه التقليدي الأهلي.
وحرص مؤمن زكريا نجم النادى الأهلى، على الترحيب بعودة محمود عبد المنعم كهربا للمنادى الأهلى وحضوره مران الأهلى اليوم، استعدادا لمواجهة إيسترن كومبانى فى بطولة الدورى.
ونشر مؤمن زكريا عبر حسابه على موقع "تويتر"، صورة محمود كهربا مع محمود الخطيب فى ملعب التتش معلقا عليها: "حمد لله على السلامة يا أخويا".