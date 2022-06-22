شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا في أحدث ظهور مع تريزيجيه وجنش.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق صورة جديدة عبر حسابه الشخصي عبر موقع إنستجرام، تجمعه بالثنائي محمود تريزيجيه نجم الأهلي وأستون فيلا الإنجليزي السابق ومحمود جنش نجم الزمالك السابق وفيوتشر الحالي.

جدير بالذكر أن مؤمن زكريا يرتبط بعلاقة صداقة مع تريزيجيه بفضل التواجد سويا في منتخب مصر بخلاف ارتباطه مع جنش منذ أن كان لاعبا في صفوف الزمالك قبل الانتقال إلى غريمه التقليدي الأهلي.



